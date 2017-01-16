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Güneş’ten ültimatom!

Beşiktaş Teknik Direktörü 2. yarının ilk maçının çok önemli olduğunu söyledi. Güneş, “Osmanlı en tehlikeli ekiplerden biri. Rakibe sahayı dar edin. Alacağımız 3 puan önümüzü açar” diye konuştu

Güneş’ten ültimatom!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor ile oynanacak karşılaşma öncesi futbolcularını uyardı.

KAYIPSIZ GEÇELİM
2. yarıya iyi başlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, "Osmanlıspor ligin en tehlikeli takımlarından biri. Avrupa'da elde ettikleri başarıları biliyorsunuz. Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray da Osmanlıspor önünde kazanamadı. Büyük takımlara karşı çok iyi motive oluyorlar. Bu nedenle dikkatli olmalısınız" ifadesini kullandı. Futbolcularından rakibe sahayı dar etmelerini isteyen Şenol Güneş, "Ligde önce Osmanlıspor, sonra da Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Arka arkaya oynayacağımız bu maçları kayıpsız geçmeliyiz" dedi. kanatlara uyarı Güneş'in kanatlarda yer alan Quaresma ve Babel'den ceza sahasına bolca orta yapmalarını istediği öğrenildi. Talisca, Cenk'in hemen arkasında gol arayacak başka bir isim olurken, Oğuzhan da atakları yönlendirecek.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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