Antalyaspor bıraktığı yerden devam ediyor

Süper Lig'de Antalyaspor,Gaziantepspor'u deplasmanda3-0 mağlup etti.
ANTALYA ÇOK FARKLI 23'üncü dakikada Danilo'nunsağ kanattan kullandığı köşe vuruşunaiyi yükselen Mbilla, kafaylavurdu: 0-1. 27'nci dakikadaDanilo'nun sol kanattan kullandığıköşe vuruşunda savunmadanseken topu Chico önünde buldu.Chico'nun bekletmeden vuruşundatop ikinci kez fileleri havalandırdı:0-2. 58'inci dakikada solkanatta Eto'o'nun pasıyla toplabuluşan Danilo pasını Deniz'everdi. Deniz, düzgün vuruşuylatopu ağlarla buluşturdu: 0-3. 70.dakikada Gaziantepsporlu Musa2. sarı karttan kırmızı görerek takımını10 kişi bıraktı.
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