Antalyaspor bıraktığı yerden devam ediyor

Süper Lig'de Antalyaspor, Gaziantepspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.



ANTALYA ÇOK FARKLI

23'üncü dakikada Danilo'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Mbilla, kafayla vurdu: 0-1. 27'nci dakikada Danilo'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Chico önünde buldu. Chico'nun bekletmeden vuruşunda top ikinci kez fileleri havalandırdı: 0-2. 58'inci dakikada sol kanatta Eto'o'nun pasıyla topla buluşan Danilo pasını Deniz'e verdi. Deniz, düzgün vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-3. 70. dakikada Gaziantepsporlu Musa 2. sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı.