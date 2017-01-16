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’da Arda şov

organizasyonunda da yer alarak büyük bir sürpriz yaptı. Elde edilen gelirin tamamı şehit ailelerine verilecek

All-Star’da Arda şov
ALL-STAR nefesleri kesti... Ülker Sports Arena'da "Parkenin sihirbazları Türkiye için omuz omuza" sloganıyla gerçekleştirilen Spor Toto 2017'ye Barcelona'da oynayan milli futbolcumuz damga vurdu. Arda Turan, Avrupa Karması'nda yer alarak organizasyona renk kattı. Top eline yakışan ve basketbol oynadığı anlaşılan Turan ilk yarına oyuna girdikten sonra iki turnike ve bir üçlükle 7 sayı attı. Arda Turan basketbolseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

ASYA KARMASI GALİP
Yetenek yarışmasında Tofaş'tan Yiğit Arslan 1. oldu. 3 sayı yarışmasında Melih Mahmutoğlu, smaç yarışmasında ise Anadolu Efes'ten Tyler Honeycutt birinciliği aldı. Asya Karması ile Avrupa Karması arasındaki maçı Asya Karması 140-136 galip bitirdi.


Asya ve Avrupa Karması'nda yer alan oyuncular poz verdi . Organizasyondan elde edilen gelir şehit ailelerine verilecek.

MELİH 3 SAYIDA YİNE BİRİNCİ
All-Star'daki 3 sayı yarışmasında Melih Mahmutoğlu geçen sezon olduğu gibi bu sene de şampiyon oldu. Finalde Micic 10 sayıda kalırken Melih 22 sayıyla şampiyon oldu. Melih Mahmutoğlu kazandığı 10 bin lirayı şehit ailelerine bağışladığını söyledi.

SMAÇTA ZAFER HONEYCUTT'UN
All-Star'dA smaç yarışmasında zafer Anadolu Efes'ten Tyler Honeycutt'un oldu. Başarılı oyuncu yaptığı smaçlarla büyük beğeni kazanırken rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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