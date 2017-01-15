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Yok artık! milli takımda

Yok artık! Diego Ribas milli takımda
F.Bahçe, 10 numara ararken işe yaramaz diye gönderdiği 'a yeniden milli takım yolu açıldı. Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, 19 Mart'ta uçak kazasında hayatını kaybeden Chapecoense kurbanları için Kolombiya ile oynanacak maça Diego'yu da çağıracağını belirtti.
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