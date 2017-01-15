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Voleybolseverlere 4 maç tam 5 lira

Kadınlar Kupa Voley final etabında bugünkü 4 maç 5 liradan izlenecek

Voleybolseverlere 4 maç tam 5 lira
Başkent Voleybol Salonu'nda bugün başlayacak Kadınlar Kupa Voley final etabında voleybolseverler, 5 liraya aldıkları biletle 4 karşılaşma izleyebilecek. Turnuvada bugün oynanacak olan maçların programı şöyle:12.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor, 14.00 Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor, 16.30 Eczacıbaşı-Halkbank.
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