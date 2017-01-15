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Şok! bugün yok

Adanaspor maçı öncesi ’de şoku yaşandı. Adale zarında kısmi yırtık tespit edilen Danimarkalı stoper bu akşam forma giyemeyecek

Şok! Kjaer bugün yok
Fenerbahçe, Adanaspor maçına Kjaer'den yoksun çıkacak. Adanaspor karşılaşması öncesi Simon Kjaer'den gelen kötü haber herkesin moralini bozdu. Danimarkalı stoperin sağ üst adale zarında yırtık tespit edildi. Yıldız isim Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek. Kjaer'in yerine Neustadter görev yapacak. Ancak ligde son oynanan Trabzonspor maçı ile birlikte hazırlık maçlarında da iyi bir görüntü çizen Neustadter'in forma giyecek olması herkesin yüreğine bir parça su serpiyor.

BAŞAKŞEHİR'E YETİŞECEK!
Kjaer'in sakatlığının adale zarında olduğu, tedavisi yolunda giderse önümüzdeki hafta çok kritik Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecği de gelen haberler arasında. Kjaer, Türk futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu ünvanına sahip.
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