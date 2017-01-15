Şok! Kjaer bugün yok

Fenerbahçe, Adanaspor maçına Kjaer'denyoksun çıkacak. Adanaspor karşılaşması öncesiSimon Kjaer'den gelen kötü haber herkesin moralinibozdu. Danimarkalı stoperin sağ üst adalezarında yırtık tespit edildi. Yıldız isim Adanaspor'akarşı forma giyemeyecek. Kjaer'in yerine Neustadtergörev yapacak. Ancak ligde son oynanan Trabzonspormaçı ile birlikte hazırlık maçlarında daiyi bir görüntü çizen Neustadter'in forma giyecekolması herkesin yüreğine bir parça su serpiyor.
BAŞAKŞEHİR'E YETİŞECEK! Kjaer'in sakatlığının adale zarında olduğu, tedavisi yolunda giderse önümüzdeki hafta çok kritik Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecği de gelen haberler arasında. Kjaer, Türk futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu ünvanına sahip.
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