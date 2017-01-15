Şehit Fethi Sekin’in oğlu onur konuğuydu

İzmir'de geçtiğimiz 5 Ocaktarihinde teröristlerle girdiği çatışmadakahramanca şehit olantrafik polisi Fethi Sekin'in oğluBurak Tolunay Sekin Konyaspor'undavetlisi olarak dün oynananKonyaspor-Galatasaraykarşılaşmasına geldi.
TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ MAÇ öncesi Konyaspor Kulüp BaşkanıAhmet Şan, Burak Tolunay Sekin'eisminin yazılı olduğu 42 numaralı formahediye etti. Burak Tolunay Sekin, dahasonra Konyaspor ve Galatasaray taraftarlarınaüçlü çektirdi.
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