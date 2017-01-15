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Şehit ’in oğlu onur konuğuydu

Şehit polis memuru ’in oğlu Burak Sekin Konya-G.Saray maçını izledi. Küçük Sekin taraftarlara üçlü çektirdi

Şehit Fethi Sekin’in oğlu onur konuğuydu
İzmir'de geçtiğimiz 5 Ocak tarihinde teröristlerle girdiği çatışmada kahramanca şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin Konyaspor'un davetlisi olarak dün oynanan Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasına geldi.

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
MAÇ öncesi Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Burak Tolunay Sekin'e isminin yazılı olduğu 42 numaralı forma hediye etti. Burak Tolunay Sekin, daha sonra Konyaspor ve Galatasaray taraftarlarına üçlü çektirdi.
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