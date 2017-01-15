Reyiz böyle istedi

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. 3. dakikada G.Saray gole çok yaklaştı. Carole'un sol kanattan yaptığı ortada Josue'nin kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı. 8'de Konyaspor tehlikeli geldi. Milosevic'in ortasında Skubic kafayla topu Bajic'e indirdi. Bajic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top yandan dışarıya gitti. 27'de Mehmet'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic, Semih'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak Mete Kalkavan pozisyonu devam ettirdi. 32'de Konya gole çok yaklaştı. Milosevic'in sol kanattan yaptığı ortada Skubic'in kafayla indirdiği topa Bajic altı pas içinde vuramadı. 38'de Mehmet Uslu'nun sol kanattan yaptığı ortada Skubic ceza sahası içinde bomboş durumda topu dışarıya gönderdi.



LUKAS PODOLSKI ZOR OLANI BAŞARDI!

51'DE Rodrigues sol kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Sabri'nin vuruşunu Serkan çıkardı. Devam eden pozisyonda Sabri bir kez daha vurdu ve topu ağlara gönderdi. 66'da Ali Çamdalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Skubic'in şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. 76'da Rodrigues kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Serkan'a nişanladı. 86'da Sabri'nin kale dibinden kafa vuruşunu Serkan çıkardı. 87'de Podolski'nin ceza sahası içinden şutu direği yaladı.



RODRİGUES KONYA'DA RÜZGARI BİLE GEÇTİ!

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Garry Rodrigues, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu ilk maçında taraftarları ve teknik heyeti büyülemeyi başardı.



RIEKERINK MEMNUN

Sabri Sarıoğlu'nun attığı golde asist yapan Rodrigues mücadelesiyle de övgü aldı. Savunmaya kadar yardım eden yıldız futbolcunun özverisi Teknik Direktör Riekerink'ten tam not aldı. Taraftarlar ona, "Rüzgarın oğlu" yakıştırması yaptı.



DEVREDE KONUŞTUK VE DÜZELTTİK!

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Atiker Konyaspor galibiyetinden sonra önemli açıklamalar yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, "Çok zor bir maçtı. Organize ve iyi bir Konyaspor vardı karşımızda. İlk yarıda çok iyi bir performans sergileyemedik. İkinci yarı konuştuk bazı noktaları düzelttik" dedi.



POLDİ: TEŞEKKÜRLER SABRİ REİS

Podolskı, G.Saray'ın Konya'yı 1-0 yendiği maçtan sonra sosyal medyadan esprili bir mesaj yayınladı. Alman yıldız, Sabri'yi Nusret'e benzeterek G.Saray taraftarlarını gülmekten kırdı. Poldi, fotoğrafa, "Teşekkürler Sabri Reis" yazdı.