Fenerbahçe, Adanaspor maçının hazırlıklarını dün akşam satlerinde yaptığı çalışma ile tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen çalışma 1 saat 15 dakika sürdü.



ADVOCAAT UYARDI

Futbolcularıyla bir toplantı yapan Advocaat, "Rakibi havaya sokmayın, Skoru erken bulun. İlk yarıyı boşa geçirmeyin. Maçın her anını aynı disiplin ve hırsla oynayın" dedi.