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Rakibi havaya sokmayın

Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan F.Bahçe’nin hocası Advocaat, “Rakibi havaya sokmayın. İlk yarıyı boşa geçirmeyin” dedi

Rakibi havaya sokmayın
Fenerbahçe, Adanaspor maçının hazırlıklarını dün akşam satlerinde yaptığı çalışma ile tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen çalışma 1 saat 15 dakika sürdü.

ADVOCAAT UYARDI
Futbolcularıyla bir toplantı yapan Advocaat, "Rakibi havaya sokmayın, Skoru erken bulun. İlk yarıyı boşa geçirmeyin. Maçın her anını aynı disiplin ve hırsla oynayın" dedi.
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