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Fenerbahçe, Adanaspor maçının hazırlıklarını dün akşam satlerinde yaptığı çalışma ile tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen çalışma 1 saat 15 dakika sürdü.
ADVOCAAT UYARDI
Futbolcularıyla bir toplantı yapan Advocaat, "Rakibi havaya sokmayın, Skoru erken bulun. İlk yarıyı boşa geçirmeyin. Maçın her anını aynı disiplin ve hırsla oynayın" dedi.
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