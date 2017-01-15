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Parkenin sihirbazları nefes kesecek

All-Star organizasyonu bugün yapılacak. Elde edilecek gelirin tamamı şehit ailelere ve gazilere verilecek

Parkenin sihirbazları nefes kesecek
Spor Toto All-Star 2017 organizasyonu bugün yapılacak. Asya ile Avrupa karmalarının gösteri maçında karşı karşıya geleceği organizasyonda, yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları da olacak. Elde edilecek gelirin tamamı şehit ailelerine ve gazilere verilecek

SAAT 14.00'TE BAŞLIYOR
All-Star, Ülker Sports Arena'da saat 14.00'te başlayacak. Etkinlikte sürpriz şarkıcıların konserinin yanı sıra görsel şovlar seyircinin beğenisine sunulacak. Basketbolseverler bu önemli etkinlikte aktif olarak yer alacak.
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