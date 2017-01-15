Parkenin sihirbazları nefes kesecek

Spor Toto All-Star 2017 organizasyonu bugün yapılacak. Asya ile Avrupa karmalarının gösteri maçında karşı karşıya geleceği organizasyonda, yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları da olacak. Elde edilecek gelirin tamamı şehit ailelerine ve gazilere verilecek



SAAT 14.00'TE BAŞLIYOR

All-Star, Ülker Sports Arena'da saat 14.00'te başlayacak. Etkinlikte sürpriz şarkıcıların konserinin yanı sıra görsel şovlar seyircinin beğenisine sunulacak. Basketbolseverler bu önemli etkinlikte aktif olarak yer alacak.