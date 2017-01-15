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Osmanlıspor hafife alınmaz

Osmanlıspor hafife alınmaz
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor'un asla hafife alınmayacak bir takım olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Kendini Avrupa'da kanıtlamış güçlü bir ekiple oynayacağız. 2. yarıya 3 puanla başlamaktan başka bir çaremiz yok. İşi çok sıkı tutmamız şart" ifadesini kullandı.
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