Osmanlıspor hafife alınmaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor'un asla hafife alınmayacak bir takım olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Kendini Avrupa'da kanıtlamış güçlü bir ekiple oynayacağız. 2. yarıya 3 puanla başlamaktan başka bir çaremiz yok. İşi çok sıkı tutmamız şart" ifadesini kullandı.