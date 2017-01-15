Yol Durumu
  1. Ağlatan veda
  2. Arda Turan rekor kırdı

Lider Başakşehir’den güç gösterisi!

2. yarının ilk maçında Kayserispor’u Mehmet Batdal, Emre (pen,. ) Edin Visca, Stevanovic (k.k) ve Cengiz Ünder’in golleriyle farlık yenen Başakşehir rakiplerine gözdağı verdi

Lider Başakşehir’den güç gösterisi!
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı yenilgi almadan lider olarak tamamlayan Medipol Başakşehir ikinci devreye müthiş başladı. Sahasında Kayserispor'u konuk eden Abdullah Avcı'nın ekibi karşılaşmayı 5-0 kazandı.

2 DAKİKADA 2 GOL
Büyük bir kadro sıkıntısı yaşayan rakibi önünde çok rahat bir futbol sergileyen Başakşehir 24. dakikada Mehmet Batdal ile öne geçti. 2 dakika sonra Emre penaltıdan skoru 2-0 yaptı.

VISCA FİŞİ ÇEKTİ!
63. dakikada Edin Visca'nın golüyle iyice rahatlayan ev sahibi ekip, 81. dakikada Stevanovic'in kendi kalesine golüyle farkı 4'e çıkardı. Maçta gol perdesini 88. dakikada Cengiz Ünder kapattı: 5-0.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar