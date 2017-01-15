Lider Başakşehir’den güç gösterisi!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı yenilgi almadan lider olarak tamamlayan MedipolBaşakşehir ikinci devreye müthiş başladı. Sahasında Kayserispor'u konuk eden Abdullah Avcı'nın ekibi karşılaşmayı 5-0 kazandı.
2 DAKİKADA 2 GOL
Büyük bir kadro sıkıntısı yaşayan rakibi önünde çok rahat bir futbol sergileyen Başakşehir 24. dakikada Mehmet Batdal ile öne geçti. 2 dakika sonra Emre penaltıdan skoru 2-0 yaptı.
VISCA FİŞİ ÇEKTİ!
63. dakikada Edin Visca'nın golüyle iyice rahatlayan ev sahibi ekip, 81. dakikada Stevanovic'in kendi kalesine golüyle farkı 4'e çıkardı. Maçta gol perdesini 88. dakikada Cengiz Ünder kapattı: 5-0.
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