Junior Moraes’ten Kartal’a yeşil ışık

Beşiktaş'ın transfer gündemine girdiği iddia edilen D.Kiev'in Brezilyalı golcüsü Junior Moraes'ten ilginç bir açıklama geldi. Brezilyalı futbolcu Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiği vatandaşı Marcelo'dan öğrendiğini söyledi. Moraes, "Kulübümle 1.5 yıllık sözleşmem var. Benim için resmi teklif yapılırsa Beşiktaş'ta forma giyebilirim" dedi.