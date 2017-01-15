Yol Durumu
  1. Çaykur Rizespor’dan Alanya vurgunu
  2. Osmanlıspor hafife alınmaz

Junior Moraes’ten Kartal’a yeşil ışık

Dinamo Kiev’in Brezilyalı golcüsü Beşiktaş’a gelebileceğini ifade etti

Junior Moraes’ten Kartal’a yeşil ışık
Beşiktaş'ın transfer gündemine girdiği iddia edilen D.Kiev'in Brezilyalı golcüsü Junior Moraes'ten ilginç bir açıklama geldi. Brezilyalı futbolcu Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiği vatandaşı Marcelo'dan öğrendiğini söyledi. Moraes, "Kulübümle 1.5 yıllık sözleşmem var. Benim için resmi teklif yapılırsa Beşiktaş'ta forma giyebilirim" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar