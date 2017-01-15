Her şey Hugo Rodallega için

Taraftarların ısrarla beklediği Hugo Rodellega transferini bir an once sonuclandırmak isteyen yonetim, oyuncunun menajerinin bir turlu Türkiye'ye gelmemesi uzerine hareket gecti. Başkan MuharremUsta bir yoneticiyi Kolombiya'ya gondererek, Rodallega'nın menajeriyle pazarlıkları burada surdurmesini istedi. Futbolcunun ısrarla, "Menajerimle anlaşın" cağrısı yapması uzerine boyle bir karar alan Usta'nın, Rodallega'nın transferini hafta başına kadar sonuclandırmakta kararlı olduğu ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.