Her şey Hugo Rodallega için

Taraftarların ısrarla beklediği Hugo Rodellega transferini bir an once sonuclandırmak isteyen yonetim, oyuncunun menajerinin bir turlu Türkiye'ye gelmemesi uzerine hareket gecti. Başkan Muharrem Usta bir yoneticiyi Kolombiya'ya gondererek, Rodallega'nın menajeriyle pazarlıkları burada surdurmesini istedi. Futbolcunun ısrarla, "Menajerimle anlaşın" cağrısı yapması uzerine boyle bir karar alan Usta'nın, Rodallega'nın transferini hafta başına kadar sonuclandırmakta kararlı olduğu ifade edildi.