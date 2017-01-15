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Her şey Hugo Rodallega için

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Rodallega transferinde yaşanan gecikmeleri çözmek için yetkilendirdiği bir yöneticiyi Kolombiya’ya gönderdi...

Her şey Hugo Rodallega için
Taraftarların ısrarla beklediği Hugo Rodellega transferini bir an once sonuclandırmak isteyen yonetim, oyuncunun menajerinin bir turlu Türkiye'ye gelmemesi uzerine hareket gecti. Başkan Muharrem Usta bir yoneticiyi Kolombiya'ya gondererek, Rodallega'nın menajeriyle pazarlıkları burada surdurmesini istedi. Futbolcunun ısrarla, "Menajerimle anlaşın" cağrısı yapması uzerine boyle bir karar alan Usta'nın, Rodallega'nın transferini hafta başına kadar sonuclandırmakta kararlı olduğu ifade edildi.
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