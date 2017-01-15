Hayata dönüş

Tarihinin en kotu ilk devre performansını gosteren Trabzonspor'un ikinci yarıya Bursaspor galibiyetle başlaması camiaya buyuk moral verdi... Zorlu deplasmanda uzun bir sure 10 kişi oynamasına rağmen alınan 3 puan, kulubun uzerindeki kara bulutları dağıttı. Galibiyetin yanı sıra oynanan iyi futbol geleceğe yonelik umutları da artırdı. Sezon başından bu yana uzerinde buyuk bir baskı oluşan teknik direktor Ersun Yanal da adeta hayata dondu. Tecrubeli hoca, "Galibiyetlerin seri bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Yeni transferler uyum surecinde. Bu yuzden biraz daha sabıra ihtiyacımız var" dedi.



KUPADA HEDEF İKİDE İKİ YAPMAK

Öte yandan Trabzonspor'da Bursaspor macının ardından oyunculara bir gun izin verildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Gümüşhanespor karşılaşmasının hazırlıkları bugun başlayacak. Kupada gruptan cıkmama tehlikesiyle karşı karşıya olan Bordo-Mavililer, kalan iki macını da mutlak kazanmayı hedefliyor.