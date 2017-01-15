Fener’e Kazan darbesi

Rus Ligi ekiplerinden RubinKazan, Emmanuel Emenike ileilgilenmediğini açıkladı. Rus kulübününyetkilileri yaptıkları açıklamada,"Emenike haberlerinibasından takip ediyoruz. Nekendisiyle ne de kulübüyle hiçbirşekilde görüşme yapmadık.Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor"dedi. Fenerbahçe'ningözden çıkardığı Emenike'nin adıSpartak Moskova, LokomotivMoskova ve Maccabi Tel Avivile de anılırken, henüz resmi birgelişme yaşanmadı.
KOLAYLIK SAĞLANACAK Fenerbahçe BaşkanıAziz Yıldırım ise daha önceEmmanuel Emenike'nintransferi ya da kiralanması içintalip olacak kulüplere kolaylıksağlanması talimatını yönetim vemenajerlere iletmişti.
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