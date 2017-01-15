Yol Durumu
  1. Kızdırmasınlar beni Sosa'yı alırım
  2. Voleybolseverlere 4 maç tam 5 lira

Fener’e Kazan darbesi

Emenike’nin adı Rubin kazan ile birlikte anılmıştı. Ancak Rus kulübünün yetkilileri “Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Gündemimizde değil” dediler.

Fener’e Kazan darbesi
Rus Ligi ekiplerinden Rubin Kazan, Emmanuel Emenike ile ilgilenmediğini açıkladı. Rus kulübünün yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Emenike haberlerini basından takip ediyoruz. Ne kendisiyle ne de kulübüyle hiçbir şekilde görüşme yapmadık. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Emenike'nin adı Spartak Moskova, Lokomotiv Moskova ve Maccabi Tel Aviv ile de anılırken, henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.

KOLAYLIK SAĞLANACAK
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise daha önce Emmanuel Emenike'nin transferi ya da kiralanması için talip olacak kulüplere kolaylık sağlanması talimatını yönetim ve menajerlere iletmişti.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar