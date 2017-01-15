Fener’e Kazan darbesi

Rus Ligi ekiplerinden Rubin Kazan, Emmanuel Emenike ile ilgilenmediğini açıkladı. Rus kulübünün yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Emenike haberlerini basından takip ediyoruz. Ne kendisiyle ne de kulübüyle hiçbir şekilde görüşme yapmadık. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Emenike'nin adı Spartak Moskova, Lokomotiv Moskova ve Maccabi Tel Aviv ile de anılırken, henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.



KOLAYLIK SAĞLANACAK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise daha önce Emmanuel Emenike'nin transferi ya da kiralanması için talip olacak kulüplere kolaylık sağlanması talimatını yönetim ve menajerlere iletmişti.