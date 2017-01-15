Fenerbahçe Adana’yı ağırlıyor

Ligin 2. yarısına çok iyi bir giriş yapmak ve seri galibiyetlerle şampiyonlukta söz sahibi olmak isteyen Fenerbahçe bu akşam saat 19.00'da Adanaspor'u konuk edecek. Bein Sports'tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Volkan Şen ve Kjaer ile birlikte, Senegal Milli Takımı'nda bulunan Moussa Sow bu maçta görev alamayacaklar.