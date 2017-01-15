Eşim sayesinde bu maçta formayı giyebildim

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera bir kaleci için elin çok önemli olduğunu söyledi. Uruguaylı eldiven, "Maç boyunca kendimi iyi hissettim. Bugünkü maç benim için çok önemliydi. Doktorum bu süreçte benim yanımdaydı. Ancak eşime de teşekkür ediyorum. 4 parmaklı ilk eldiveni o hazırladı. Sponsorumdan 4 parmaklı eldiven gelmeden önce eldivenleri o dikti" ifadesini kullandı.



FEDAKARLIK YAPTIK

Konyaspor önünde çok iyi oynadıklarının altını çizen Muslera, "Galibiyetin yolu mücadeleden geçiyordu. Fedakarlık yaptık ve kazanmayı bildik" diye konuştu.



