En az 1 transfer daha yapacağız

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu en az 1 transfer daha yapacaklarını söyledi. Sarı- Kırmızılı yönetici, "Transferimiz devam edecek. Mevki ile ilgili konuşmak istemiyorum. Ancak en az 1 transferimiz daha olacak. Bütün futbolculara teşekkür ediyorum ama Muslera gerçekten bir aslan. Kırık parmakla oynadı. İğnelerle sahaya çıktı" sözleri ile Uruguaylı file bekçisine teşekkür etti. Maçın hakemi Mete Kalkavan'la ilgili konuşan Levent Nazifoğlu, "Hakemin çok şeyi olmadı. Oyuncu itiraz etmeyecek. Hollandalı yıldız Sneijder de itiraz etti, kart gördü. Hakemlerin cezalandırması lazım" ifadesini kullandı.



RODRIGUES'İN PERFORMANSINI BEĞENDİM

Podolskı'nin takımda kaldığını kaydeden Nazifoğlu, "Podolski karakterli bir oyuncu. Çin'in teklifi artık bizi ilgilendirmiyor. Bizim oyuncumuz yolumuza devam ediyoruz. Podolski'nin ailesi Almanya'ya döndü, ondan dolayı bir problem vardı. Bizim Podolski ile hiçbir zaman problemimiz olmadı" dedi. Nazifoğlu Rodrigues'in ilk maçındaki performansından da çok memnun kaldığını sözlerine ekledi.



