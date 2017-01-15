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Cimbom’da yeni hedef Ajax’lı

Sarı-Kırmızılı yönetimin Ajax’ta oynayan ’yi listesine aldığı gelen bilgiler arasında

Cimbom’da yeni hedef Ajax’lı El Ghazi
Podolski'nin Çin'e transfer olma ihtimalini göz önünde bulundurup, B planını devreye sokarak golcü arayışlarını sürdüren Cimbom'da yeni adayın Hollanda'dan olduğu öğrenildi.

HENÜZ 21 YAŞINDA
Aslan'ın Ajax'ta oynayan genç yıldız Anwar El Ghazi ile ilgilendiği iddia edildi. Hollanda basını, Kırmızı-Beyazlılar'ın 21 yaşındaki golcüsü Anwar El Ghazi'nin takımdan ayrılacağını ve G.Saray'ın da ilgilenen kulüpler arasında olduğunu yazdı.
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