Çaykur Rizespor’dan Alanya vurgunu

Çaykur Rizespor'dan kritik galibiyet. Yeşil-Mavili takım deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek hayati bir galibiyet aldı. Karadeniz ekibi böylece 2. yarıya çok iyi bir başlangıç yaptı.



KWEUKE 2 GOL ATTI

Çaykur Rizespor'a 3 puan getiren golleri Kweuke (2) ve Dhurgham İsmail attı. Alanyaspor'un golleri ise Vagner Love ve Plet'ten geldi. Alanyaspor'da Candeias 75'te kırmızı kartla oyun dışı kaldı.