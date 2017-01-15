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Çaykur Rizespor’dan Alanya vurgunu

Çaykur Rizespor, Alanyaspor’u deplasmanda Kweuke (2 ) ve Dhurgham İsmail’le devirdi. Böylece 2. yarıya iyi başladı

Çaykur Rizespor’dan Alanya vurgunu
Çaykur Rizespor'dan kritik galibiyet. Yeşil-Mavili takım deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek hayati bir galibiyet aldı. Karadeniz ekibi böylece 2. yarıya çok iyi bir başlangıç yaptı.

KWEUKE 2 GOL ATTI
Çaykur Rizespor'a 3 puan getiren golleri Kweuke (2) ve Dhurgham İsmail attı. Alanyaspor'un golleri ise Vagner Love ve Plet'ten geldi. Alanyaspor'da Candeias 75'te kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
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