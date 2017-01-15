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Bu kez Caceres haber yolladı

Bu kez Caceres haber yolladı
Trabzonspor'un transferinde yaşanan sorunlar nedeniyle goruşmeleri askıya aldığı Martin Caceres geri donuş yaparak, "Yeniden anlaşalım" dedi. Yonetim bu cağrı sonrasında pazarlıklara birkez dana start verecek.
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