Albayrak’a Divan beratı

G.Saray Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda İrfan Aktar başkanlığında gerçekleşen toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek de katıldı. 25 yılını doldurarak üyeliğe hak kazanan 157 üyeye Divan Kurulu beratı takdim edildi. Bu üyeler arasında Abdurrahim Albayrak da yer aldı.