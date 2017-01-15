Ağlatan veda

Beşiktaş'ta dün duygusal anlar yaşandı. Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, BJKNevzat Demir Tesisleri'nde eski takım arkadaşları, teknik heyet ve tesis personeliyle vedalaştı. Tecrübeli futbolcu, antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Teknik heyet ve oyunculara bir veda konuşması yapan Olcay çok güzel anıları olduğunu belirterek, "İyi günde, kötü günde hep birlikteydik. Ailemden çok sizleri gördüm. Şu an gittiğim için çok üzgünüm. İnşallah şampiyon olursunuz." ifadelerini kullandı. Olcay Şahan, konuşmasının ardından eski takım arkadaşlarının isteği üzerine üçlü çektirip kartal pençesi hareketi yaptı.
METİN ALBAYRAK ONA PLAKET VERDİ Veda töreninde BeşiktaşKulübü Yönetim Kurulu SözcüsüMetin Albayrak da hazırbulundu. Metin Albayrak, hizmetlerindendolayı Olcay'a birplaket verdi. Siyah-Beyazlıoyuncular ise tecrübeli futbolcuya,eski takımında giydiği formayıimzalayarak hediye etti. BeşiktaşKulübü de Twitter hesabından"Yolun açık olsun Olcay Şahan.Tüm emeklerin için teşekkürederiz" şeklinde bir mesaj yayımlayarakeski oyuncusunu uğurladı.
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