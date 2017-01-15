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Ağlatan veda

Trabzonspor’a giden Olcay eski takım arkadaşlarını ziyaret etti. Gözyaşları döken , “İnşallah şampiyon olursunuz” dedi.

Ağlatan veda
Beşiktaş'ta dün duygusal anlar yaşandı. Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde eski takım arkadaşları, teknik heyet ve tesis personeliyle vedalaştı. Tecrübeli futbolcu, antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Teknik heyet ve oyunculara bir veda konuşması yapan Olcay çok güzel anıları olduğunu belirterek, "İyi günde, kötü günde hep birlikteydik. Ailemden çok sizleri gördüm. Şu an gittiğim için çok üzgünüm. İnşallah şampiyon olursunuz." ifadelerini kullandı. Olcay Şahan, konuşmasının ardından eski takım arkadaşlarının isteği üzerine üçlü çektirip kartal pençesi hareketi yaptı.

METİN ALBAYRAK ONA PLAKET VERDİ
Veda töreninde Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak da hazır bulundu. Metin Albayrak, hizmetlerinden dolayı Olcay'a bir plaket verdi. Siyah-Beyazlı oyuncular ise tecrübeli futbolcuya, eski takımında giydiği formayı imzalayarak hediye etti. Beşiktaş Kulübü de Twitter hesabından "Yolun açık olsun Olcay Şahan. Tüm emeklerin için teşekkür ederiz" şeklinde bir mesaj yayımlayarak eski oyuncusunu uğurladı.
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