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12 Dev Adam’da Sarıca dönemi

12 Dev Adam’da Sarıca dönemi
Ergin Ataman'ın ayrılışının ardından başantrenör arayışlarını sürdüren TBF, milli takımın başına Beşiktaş'ın koçluğun yapan Ufuk Sarıca'yı getiriyor. TFF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş Yönetimi ile yaptığı görüşme sonrasında Sarıca'nın hem milli takımı, hem de Beşiktaş'ı aynı anda çalıştırması konusunda anlaşma sağlandı.
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