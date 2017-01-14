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Yönetim Rhodolfo’ya müşteri arıyor!

Beşiktaş Yönetimi Brezilyalı futbolcu Rhodolfo’yu bonservisiyle vermeyi planlıyor

Yönetim Rhodolfo’ya müşteri arıyor!
Beşiktaş Rhodolfo'ya müşteri arıyor... Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Brezilyalı futbolcuyu gözden çıkaran yönetim bu oyuncuyu bonservisiyle vermeyi hedefliyor.

4 KULÜP TALİP OLDU
Brezilya'dan Cruzeiro ve Santos kulüplerinin Rhodolfo'yu istediği öğrenilirken Türkiye'den de Gaziantepspor ve K.Karabükspor'un Brezilyalı oyuncu için Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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