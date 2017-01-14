Yönetim Rhodolfo’ya müşteri arıyor!

Beşiktaş Rhodolfo'ya müşteri arıyor... Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Brezilyalı futbolcuyu gözden çıkaran yönetim bu oyuncuyu bonservisiyle vermeyi hedefliyor.



4 KULÜP TALİP OLDU

Brezilya'dan Cruzeiro ve Santos kulüplerinin Rhodolfo'yu istediği öğrenilirken Türkiye'den de Gaziantepspor ve K.Karabükspor'un Brezilyalı oyuncu için Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı.