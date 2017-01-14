Size formayı ben vermem siz alacaksınız!

Fenerbahçe Teknik DirektörüDivk Advocaat Adanaspormaçı öncesinde Sarı-Lacivertlifutbolcularla bir araya geldi ve bazıuyarılarda bulundu.
HARİKA BAŞLAYALIM
Sözlerine genel prensiplerinden bahsederek başlayan Hollandalı tekink adam, "Formayı ben vermeyeceğim.Çalışıp, mücadeleedip siz alacaksınız.Size karşı hep adaletli olacağım.Siz de iyi olunca oynayacağınızıkötü oluncaoturacağınızı bileceksiniz.Lige kötü başladık ama 2.yarıya harika başlayabiliriz.Harika başlayalım vesezonu öyle bitirelim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.