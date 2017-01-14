Size formayı ben vermem siz alacaksınız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Divk Advocaat Adanaspor maçı öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla bir araya geldi ve bazı uyarılarda bulundu.



HARİKA BAŞLAYALIM

Sözlerine genel prensiplerinden bahsederek başlayan Hollandalı tekink adam, "Formayı ben vermeyeceğim. Çalışıp, mücadele edip siz alacaksınız. Size karşı hep adaletli olacağım. Siz de iyi olunca oynayacağınızı kötü olunca oturacağınızı bileceksiniz. Lige kötü başladık ama 2. yarıya harika başlayabiliriz. Harika başlayalım ve sezonu öyle bitirelim" dedi.