Yol Durumu
  1. Kanarya Adana’ya bileniyor!
  2. Fenerbahçe’yi kastetmedim!

Size formayı ben vermem siz alacaksınız!

Futbolculara genel prensiplerini hatırlatan Advocaat, “Formayı ben vermeyeceğiz. Çalışıp mücadele edip siz alacaksınız” dedi

Size formayı ben vermem siz alacaksınız!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Divk Advocaat Adanaspor maçı öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla bir araya geldi ve bazı uyarılarda bulundu.

HARİKA BAŞLAYALIM
Sözlerine genel prensiplerinden bahsederek başlayan Hollandalı tekink adam, "Formayı ben vermeyeceğim. Çalışıp, mücadele edip siz alacaksınız. Size karşı hep adaletli olacağım. Siz de iyi olunca oynayacağınızı kötü olunca oturacağınızı bileceksiniz. Lige kötü başladık ama 2. yarıya harika başlayabiliriz. Harika başlayalım ve sezonu öyle bitirelim" dedi.
Etiketler:
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar