Şehitlerimiz unutulmadı

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Bursaspor tribünlerinde dün anlamlı bir pankart vardı. Ömer Halis Demir ile Fethi Sekin'in yer aldığı pankart büyük alkış aldı.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Gazete
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