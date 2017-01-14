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imiz unutulmadı

Şehitlerimiz unutulmadı
Bursaspor tribünlerinde dün anlamlı bir pankart vardı. Ömer Halis Demir ile Fethi Sekin'in yer aldığı pankart büyük alkış aldı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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