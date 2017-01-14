Ryan Babel & Talisca’ya çok özel görev!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor karşısında Ryan Babel ve Talisca'yı CenkTosun'a yakın oynatacak. Tecrübeli hoca ligin 2. yarısına 3 puanla başlamanın hesaplarını yaparken Babel ve Talisca'dan kaleye sık sık şut atmalarını istedi. Osmanlıspor'un hızlı oyuncuları olduğunu bilen Güneş savunmada yer alan oyuncularından da dikkatli olmalarını istedi. Gü- neş'in bu maçta sağ kanatta Quaresma'ya görev vermesi solda da Babel'i oynatması bekleniyor.
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