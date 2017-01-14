BORDO-MAVİLİ taraftarların günlerdir yolunu gözlediği Hugo Rodallega transferinde artık sayılı saatler yaşanıyor. Trabzonspor'un prensipte anlaştığı yıldız oyuncunun bugün ya da yarın Trabzon'da olacağı öğrenildi. Rodallega, Karadeniz Fırtınası'ndan yıllık 2 milyon Euro kazanacak.
Rodallega’ya kavuşuyor
Trabzonspor’un anlaşma sağladığı tecrübeli oyuncu yıllık 2 milyon Euro’ya Fırtına’ya katıldı... Hugo Rodallega, Kasımpaşa maçında kadroda olacak
Etiketler: Hugo Rodallega
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Gazete
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