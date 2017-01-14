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Rodallega’ya kavuşuyor

Trabzonspor’un anlaşma sağladığı tecrübeli oyuncu yıllık 2 milyon Euro’ya Fırtına’ya katıldı... , Kasımpaşa maçında kadroda olacak

Rodallega’ya kavuşuyor

BORDO-MAVİLİ taraftarların günlerdir yolunu gözlediği transferinde artık sayılı saatler yaşanıyor. Trabzonspor'un prensipte anlaştığı yıldız oyuncunun bugün ya da yarın Trabzon'da olacağı öğrenildi. Rodallega, Karadeniz Fırtınası'ndan yıllık 2 milyon Euro kazanacak.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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