Rodallega’ya kavuşuyor

BORDO-MAVİLİ taraftarların günlerdir yolunu gözlediği Hugo Rodallega transferinde artık sayılı saatler yaşanıyor. Trabzonspor'un prensipte anlaştığı yıldız oyuncunun bugün ya da yarın Trabzon'da olacağı öğrenildi. Rodallega, Karadeniz Fırtınası'ndan yıllık 2 milyon Euro kazanacak.