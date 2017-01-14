Yol Durumu
  1. 10 numara Trabzon
  2. Kanarya Adana’ya bileniyor!

Müthiş bir karakter ortaya koyduk

, Bursa maçından sonra oyuncularını övdü

Müthiş bir karakter ortaya koyduk
Trabzonspor Teknik Direktörü , Bursaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra muhteşem bir karakter ortaya koyduk. Bursaspor deplasmanından 3 puan çıkarmak çok önemliydi" dedi.
Etiketler:
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar