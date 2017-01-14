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kadro dışı kaldı

Mehmet Ekici kadro dışı kaldı
Tüm Türkiye'nin transferini yakından takip ettiği Mehmet Ekici dünkü maçın kadrosunda yoktu. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursa'ya götürdüğü yıldız oyuncuyu 18 kişilik maç kadrosuna almadı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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