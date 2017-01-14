Karabükspor 3'lük attı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle biten maçta Akhisar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü ise 80. dakikada Iasmin Latovlevici attı. Bu sonuçla Karabükspor puanını 21 yükselterek sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparken, Akhisar Belediyespor 20 puanda kaldı.