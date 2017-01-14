Kanarya Adana’ya bileniyor!

İkinci yarı hazırlıkları kapsamındaki Antalya kampını tamamlayan Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından, Can Bartu Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanla yarın evinde Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



1 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

İdman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Çift kale maçla da sona erdi.