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Kanarya Adana’ya bileniyor!

Fenerbahçe 1 günlük iznin ardından yarınki Adana maçının hazırlıkarına yeniden start verdi

Kanarya Adana’ya bileniyor!
İkinci yarı hazırlıkları kapsamındaki Antalya kampını tamamlayan Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından, Can Bartu Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanla yarın evinde Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

1 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ
İdman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Çift kale maçla da sona erdi.
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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