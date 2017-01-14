İyi başlarsan iyi biter!

Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 3 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Galatasaray ikinci devrenin ilk maçına Konya deplasmanında çıkacak... Saat 19.00'da başlayacak zorlu maçı Mete Kalkavan yönetecek. Sarı-Kırmızılılar'da cezalı Bruma ve Yasin ile sakatlıkları bulunan Cavanda, Cenk ve Tolga forma giyemeyecek. Teknik direktör Riekerink oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Başlangıçlar çok önemlidir. Konya maçı bizim için 3 puandan çok daha önemli anlamlar içeriyor" ifadesini kullandı.