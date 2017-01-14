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’ndan anlamlı mesaj

Hidayet Türkoğlu’ndan anlamlı mesaj
TBF Başkanı , yarın Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilecek Spor Toto All-Star 2017 organizasyonu hakkında konuştu. Türkoğlu, Türk halkını bu organizasyona davet ederek, "Omuz omuza durduğumuzu tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu yıl elde edilecek gelirin tamamı şehit ve gazi ailelerine verilecek" ifadesini kullandı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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