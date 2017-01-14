Fenerbahçe’yi kastetmedim!

MHK BaşkanıYusuf Namoğlu,yaptığı açıklamalarınF.Bahçe tarafından tepkigörmesi üzerine sporx.com futbol sitesine açıklamalardabulundu.
GENEL KONUŞTUM Yusuf Namoğlu açıklamasında "Hakem hatalarıolur, her takımın lehinede olmuştur aleyhinede. Sezon sonu geldiğindebunlar birbirini dengelemiştir.Ben bunubütün takımlar için söyledim.X bir takıma özeldeğildi. Bu yıllardır olanbir şey. Bana takım ismisoruldu ama ben takımaözel konuşmadım.Genel konuştum" şeklinde konuştu.
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