Fenerbahçe’yi kastetmedim!

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, yaptığı açıklamaların F.Bahçe tarafından tepki görmesi üzerine sporx. com futbol sitesine açıklamalarda bulundu.



GENEL KONUŞTUM

Yusuf Namoğlu açıklamasında "Hakem hataları olur, her takımın lehine de olmuştur aleyhine de. Sezon sonu geldiğinde bunlar birbirini dengelemiştir. Ben bunu bütün takımlar için söyledim. X bir takıma özel değildi. Bu yıllardır olan bir şey. Bana takım ismi soruldu ama ben takıma özel konuşmadım. Genel konuştum" şeklinde konuştu.