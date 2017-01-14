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Fenerbahçe’yi kastetmedim!

Fenerbahçe yönetiminin hakkında sert bir açıklama yaptığı Namoğlu, “Sözlerim geneldi” dedi

Fenerbahçe’yi kastetmedim!
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, yaptığı açıklamaların F.Bahçe tarafından tepki görmesi üzerine sporx. com futbol sitesine açıklamalarda bulundu.

GENEL KONUŞTUM
Yusuf Namoğlu açıklamasında "Hakem hataları olur, her takımın lehine de olmuştur aleyhine de. Sezon sonu geldiğinde bunlar birbirini dengelemiştir. Ben bunu bütün takımlar için söyledim. X bir takıma özel değildi. Bu yıllardır olan bir şey. Bana takım ismi soruldu ama ben takıma özel konuşmadım. Genel konuştum" şeklinde konuştu.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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