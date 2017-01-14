En riskli kulüp Fenerbahçe

UEFA, kulüpler borç ve risk raporunu açıkladı. Net borcun, kulüp varlıklarına oranında sarı-lacivertliler en çok borcu olan 20 ekip arasında kritik durumda gösterildi. Galatasaray ise 3. sırada. Fener’in borcu bu yıl yüzde 24 azalırken, Galatasaray’ın yüzde 24 arttı.
UEFA'nın açıkladığı rapor gündeme bomba gibi düştü. Avrupa Kulüp Futbolu Raporu'nda maddi anlamda geleceği en riskli 20 kulüp listesi yayınlandı. Farklı parametrelerin dikkate alındığı liste 'net borç' rakamları üzerinden incelendiğinde Galatasaray 8'inci, Fenerbahçe ise13'üncü basamakta bulunuyor. Sarı-Kırmızılı kulübün borcu 222 milyon Euro. Aslan'ın borcu tüm önlemlere karşılık yüzde 23 artmış durumda. UEFA'nın açıkladığı rakamlara göre sarı-lacivertlilerin borç hanesinde yazan rakam 166 milyon Euro. Fenerbahçe'nin borcunun bu yıl içinde yüzde 24 oranında azaldığı belirtiliyor. Tüm Avrupa'yı saran ekonomik durgunluk ve kur değişimlerinin bir hayli sert olması kulüplerin borcunu etkileyen konuların başında geliyor.
BORCUN VARLIKLARA ORANI!
Borcun, kulüp varlıklarına oranı en yüksek kulüp Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler yüzde 610'luk oranla bu alanda en riskli kulüp olarak gösteriliyor. G.Saray'da bu oran yüzde 480.
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