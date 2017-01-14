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işi fazla uzamasın

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım yönetime ve menajerlere talimat verdi

Emenike işi fazla uzamasın
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bazı tekliflerin olduğu Nijeryalı golcü Emmanuel 'yi isteyen kulübe kolaylık sağlanmasını ve bu şekilde kulübün önemli bir mali yükten kurtulmasını istedi. Yönetime ve menajerlere talimet veren Yıldırım, "İster kiralık ister bonservisiyle. Bu işi fazla uzatmayın. Artık sıkıldım" talimatını verdi.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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