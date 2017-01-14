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Bursaspor’da 2 imza atıldı

Timsah Jovic’le 2,5 yıllık, Onur Atasayar’la 4 yıllık sözleşme yaptı

Bursaspor’da 2 imza atıldı
Bursaspor Polonya ekibi Wisla Krakow'da forma giyen Sloven sağ bek Boban Jovic ile 2.5 yıllık, Ankaragücü'nden Onur Atasayar ile de 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Özlüce Tesisleri'nde Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı törende Polonya ekibi 'dan kadroya katılan Boban Jovic ile Ankaragücü'nden transfer edilen Onur Atasaray, kendilerini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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