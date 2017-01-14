Bu akşam gözler Rodrigues’te

Cimbom'da bu akşam tüm gözler yeni transfer Garry Rodrigues'in üzerinde olacak... Genç yıldız 3 haftadır idman yapmamasına rağmen Konya'da 11'de olacak. Riekerink, Yasin ve Bruma'nın cezalı olması, Podolski'nin de sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle böyle bir karar aldı.