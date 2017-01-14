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Bu akşam gözler Rodrigues’te

Riekerink idman eksiğine rağmen genç yıldıza bu akşam 11’de görev verecek...

Bu akşam gözler Rodrigues’te
Cimbom'da bu akşam tüm gözler yeni transfer Garry Rodrigues'in üzerinde olacak... Genç yıldız 3 haftadır idman yapmamasına rağmen Konya'da 11'de olacak. Riekerink, Yasin ve Bruma'nın cezalı olması, Podolski'nin de sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle böyle bir karar aldı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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