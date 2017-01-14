Beşiktaş Jesus’u yalanladı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine düşünüldüğü iddia edilen Jorge Jesus için kulüpten bir açıklama geldi.



MAKSATLI

Bildiride, "Şenol Güneş, futbolcularımız ve tüm camiamızla kenetlenip şampiyonluk yolunda ilerlediğimiz günlerde bu tarz haberlerin çıkması maksatlı ve manidardır. Bu haberlere asla itibar edilmemelidir" dedi.