Asla Beşiktaş forması giymeyeceğim

Ara transfser döneminde Fenerbahçe'ye transferine kesin gözüyle bakılan, ancak Aatıf'ın takası kabul etmemesi ve Beşiktaş'ın da devreye girmesiyle Siyah-Beyazlı formaya çok yaklaşan Mehmet Ekici'den gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi. Yıldız futbolcu, "Ben Fenerbahçe ile anlaşmamarağmen Trabzonspor'un anlaşmasınınönemli olduğunu söyledim.Beşiktaş benim Fenerbahçe'yetransferimi bozmayaçalıştı. Benim rengim belli. Neolursa olsun Trabzonspor oynatsada oynatmasa da sezon sonunubekleyeceğim ve Fenerbahçe'yeimza atacağım. Beşiktaştransferimi bozmaya çalıştığıiçin asla Beşiktaş'ta oynamayacağım" açıklamasını yaptı.
FENER TEKLİFİ 2 MİLYON EURO'YA YÜKSELTTİ Ekici, Bursa maçı öncesi, "F.Bahçe'ye gitmek istiyorum"şeklindeki açıklaması nedeniylekadro dışı bırakıldı. Trabzon Başkanı Muharrem Usta'nın yönetim kurulu ile yaptığı toplantıda, "Çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz... Mehmet Ekici bizden habersiz böyle açıklamalar yapıyor. Bu kabul edilemez" şeklinde konuştu. Muharrem Usta'nınMehmet Ekici ile bugün son kez bir araya geleceği ve transfere noktayı koyacağı öğrenildi. Fenerbahçe, Ekici için Trabzonspor'a 2 milyon Euro veriyor.
Arkadaşımız Yunus Emre Sel, Mehmet Ekici ve yeni transfer Olcay ile bir araya geldi.
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