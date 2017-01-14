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Asla Beşiktaş forması giymeyeceğim

, “Ben Fenerbahçe ile anlaştım.. . Beşiktaş’ta oynamam” dedi. F.Bahçe’ye gideceğini yineleyen yıldız futbolcu, Trabzon’da kadro dışı bırakıldı

Asla Beşiktaş forması giymeyeceğim
Ara transfser döneminde Fenerbahçe'ye transferine kesin gözüyle bakılan, ancak Aatıf'ın takası kabul etmemesi ve Beşiktaş'ın da devreye girmesiyle Siyah-Beyazlı formaya çok yaklaşan Mehmet Ekici'den gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi. Yıldız futbolcu, "Ben Fenerbahçe ile anlaşmama rağmen Trabzonspor'un anlaşmasının önemli olduğunu söyledim. Beşiktaş benim Fenerbahçe'ye transferimi bozmaya çalıştı. Benim rengim belli. Ne olursa olsun Trabzonspor oynatsa da oynatmasa da sezon sonunu bekleyeceğim ve Fenerbahçe'ye imza atacağım. Beşiktaş transferimi bozmaya çalıştığı için asla Beşiktaş'ta oynamayacağım" açıklamasını yaptı.

FENER TEKLİFİ 2 MİLYON EURO'YA YÜKSELTTİ
Ekici, Bursa maçı öncesi, "F.Bahçe'ye gitmek istiyorum" şeklindeki açıklaması nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Trabzon Başkanı Muharrem Usta'nın yönetim kurulu ile yaptığı toplantıda, "Çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz... bizden habersiz böyle açıklamalar yapıyor. Bu kabul edilemez" şeklinde konuştu. Muharrem Usta'nın Mehmet Ekici ile bugün son kez bir araya geleceği ve transfere noktayı koyacağı öğrenildi. Fenerbahçe, Ekici için Trabzonspor'a 2 milyon Euro veriyor.


Arkadaşımız Yunus Emre Sel, Mehmet Ekici ve yeni transfer Olcay ile bir araya geldi.

Yunus Emre SEL
Etiketler:
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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