Arda Turan rekor kırdı

Barcelona sahasında Las Palmas'ı 5-0 ile geçerken galibiyeti getiren golleri 14. ve 57. dakikalarda Suarez, 52. dakikada Messi, 59. dakikada Arda Turan ve 80. dakikada Aleix Vidal kaydetti.
Takımının ligin 18. haftasında Las Palmas'ı konuk ettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan Arda, karşılaşmanın 59. dakikasında Luis Suarez'in vuruşunda kaleciden dönen topu ağlara göndererek takımını 4-0 öne geçirdi.
ARDA'DAN REKOR
Bu golle bu sezon çıktığı resmi maçlardaki gol sayısını 12'ye çıkaran Arda, kariyer rekorunu kırdı.
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Ardalar çoğalsın çünkü aynı zamanda bu futbolcular bizim kültür elçilerimiz.Aslına bakarsan bugün birinci ligde oynayan futbolcuların hemen hemen hepside Avrupa,Amerika ,dünyanın her yerinde oynayabilirler.Önce evet başaracağım diye yola çıkp evet oynuyorum başardım demek lazım.Bizde heyecanla ve gururla seyrederiz.
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