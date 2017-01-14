Yol Durumu
  1. Lider Başakşehir’den güç gösterisi!
  2. Aslan ikinci yarıda kükredi!

rekor kırdı

İspanya La Liga'da 18. hafta maçında sahasında Las Palmas'ı 5-0 gibi farklı bir sonuçla geçti. Maça ilk 11'de çıkan , kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

Arda Turan rekor kırdı

sahasında Las Palmas'ı 5-0 ile geçerken galibiyeti getiren golleri 14. ve 57. dakikalarda Suarez, 52. dakikada Messi, 59. dakikada ve 80. dakikada Aleix Vidal kaydetti.

Takımının ligin 18. haftasında Las Palmas'ı konuk ettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan Arda, karşılaşmanın 59. dakikasında Luis Suarez'in vuruşunda kaleciden dönen topu ağlara göndererek takımını 4-0 öne geçirdi.

ARDA'DAN REKOR
Bu golle bu sezon çıktığı resmi maçlardaki gol sayısını 12'ye çıkaran Arda, kariyer rekorunu kırdı.
Etiketler: ,
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi 20:34
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Alp Alp

Ardalar çoğalsın çünkü aynı zamanda bu futbolcular bizim kültür elçilerimiz.Aslına bakarsan bugün birinci ligde oynayan futbolcuların hemen hemen hepside Avrupa,Amerika ,dünyanın her yerinde oynayabilirler.Önce evet başaracağım diye yola çıkp evet oynuyorum başardım demek lazım.Bizde heyecanla ve gururla seyrederiz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.01.2017 21:41
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar