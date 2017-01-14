Ahmet Çalık: Hayal ettiğim yerdeyim

Uzun süren pazarlıkların ardından Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Ahmet Çalık dün parçalı formayı sırtına geçirdi. GSTV'ye ilk röportajını veren milli futbolcu, hayal ettiğiyerde olduğunu söyledi.
İÇİM KIPIR KIPIR OLDU
Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Ahmet, "Hayal ettiğim kulübe, hayallerimi süsleyen kulübe geldim. Burada milli takımdan ağabeylerim var, onların da bana yardımcı olacağına inanıyorum. Adaptasyon sürecini atlatıp elimden geleni yapmak istiyorum. G.Saray adının olduğu her yerde şampiyonluklar vardır; ben de buraya şampiyonluklar yaşamayageldim" dedi. Transfer sürecini anlatan genç yıldız, "Evde oturuyordum; söylentiler vardı, kesin mi değil mi bilmiyordum. Menajerim aradı, 'İnşallah Galatasarayolacak' dedi. İçim kıpır kıpır oldu. Babama söyledim; o da heyecanlandı. Ardından kulüpler görüştü; biraz uzun sürdü amamutlu sona ulaştık. Emeği geçenlereteşekkürler" diye konuştu.
4.5 SEZONDA 4 MİLYON EURO KAZANACAK Galatasaray Kulübü, Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattığını dün öğlen saatlerinde Kamuoyu AydınlatmaPlatformu'na (KAP) bildirdi... Sarı-Kırmızılılar, bonservis bedeli olarak Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon Euro ödeyecek. Ahmet Çalık'a bu sezon sonuna kadar 450 bin Euro verecek olan Galatasaray, ondan sonraki 4 sezonda ise toplam 3.6milyon Euro garanti ücret ödeyecek.
EFSANENİN FORMASI ARTIK ONDA Ahmet Çalık, Galatasaray'da 3 numaralı formayı sırtına geçirecek. Bu forma, Sarı-Kırmızılı takımın efsaneleri arasında yer alan BülentKorkmaz'la özdeşleşmişti. Taraftarlar sosyal medyada, "Giydiğin formanınkıymetini bil vesonuna kadar hakkınıver" ifadesini kullandı.
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