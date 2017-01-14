Afrika Kupası’nda heyecan başlıyor

BU yıl Gabon'un ev sahipliği yapacağı 31. Afrika Uluslar Kupası bugün başlıyor. Afrika Uluslar Kupası'nda 4 grupta toplam 16 takım karşı karşıya gelecek.



İLK 2 SIRA ÇOK ÖNEMLİ

Kupa maçları bugün A Grubu'nda Gabon- Gine ve Burkina Faso-Kamerun karşılaşmalarıyla başlıyor.