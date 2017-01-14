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Afrika Kupası’nda heyecan başlıyor

Afrika Kupası Gabon-Gine ve Burkina Faso-Kamerun karşılaşmalarıyla bugün başlıyor

Afrika Kupası’nda heyecan başlıyor
BU yıl Gabon'un ev sahipliği yapacağı 31. Afrika Uluslar Kupası bugün başlıyor. Afrika Uluslar Kupası'nda 4 grupta toplam 16 takım karşı karşıya gelecek.

İLK 2 SIRA ÇOK ÖNEMLİ
Kupa maçları bugün A Grubu'nda Gabon- Gine ve Burkina Faso-Kamerun karşılaşmalarıyla başlıyor.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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