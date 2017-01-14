10 numara Trabzon

Trabzonspor sezonun ikinci yarısının startını Bursaspor galibiyetiyle verdi... Bordo-Mavililer, Bursaspor deplasmanında maça çok istekli ve hızlı başladı. 12. dakikada Mas'ın sol kanattan kullandığı taç atışı sonrasında Bursaspor ceza sahasında karambol oluştu. Bu karambolde topu önünde bulan Yusuf Yazıcı Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 28'de Trabzonspor tehlikeli geldi. Kolombiyalı yıldız Castillo iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Onun şutunda Bursaspor stoperi Ertuğrul topu çizgiden çıkardı. 29'da Yusuf Yazıcı'nın kullandığı kornerde Uğur Demirok'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 39'da Merter'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş topu ağlara gönderdi.



TRABZON 10 KİŞİ 'DÜNYALARI' KAÇIRDI

68'DE Bursaspor'un Arjantinli orta saha oyuncusu Batalla'nın ortasında Jorquera'nın kafa vuruşunu Onur çıkardı. Bu pozisyonda Onur resmen uzadı! Son 10 dakikada 10 kişi oynayan bordo-mavililer inanılmaz goller kaçırdı. 80'de Trabzonspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan yeni transfer Olcay Şahan'ın şutu yandan dışarıya gitti. 89'da Yusuf Erdoğan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Bursaspor kalecisi Harun Tekin kurtardı. 90+2'de Yusuf Erdoğan'ın pasında Aytaç Kara yüzde 100'ü kaçırdı. 90 dakikayı 10 kişi tamamlayan Fırtına, Bursa'da çok önemli bir 3 puan çıkardı.



YENİ TRANSFERLER SINIFI GEÇTİ

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Mas, Pereira ve Olcay, Bursaspor maçına ilk 11'de başladı. 3 futbolcunun göstermiş olduğu performans taraftarları memnun etti. Bir başka yeni transfer Carl Medjani de sonradan oyuna dahil oldu.



YUSUF YAZICI'DAN FUTBOL RESİTALİ

Bordo-Mavili takımın genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Bursaspor maçında muhteşem bir resital sundu. Trabzonspor'un genç yıldızı, maçı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Mücadelesiyle 10 üzerinden 10 tam puan alan Yazıcı için sosyal medyadaki taraftarlar övgü dolu sözler sarfetti.



YENİ BİR YILDIZ İZLEYECEĞİZ

Trabzonspor taraftarlarının mesajları: "Bence Mehmet Ekici'nin gitmesiyle yeni bir yıldız izleyeceğiz... Harikasın Yusuf... Trabzonspor alt yapısının yeni ürünü... Bu çocuklara biraz güvenin. Yeni bir yıldız doğuyor"



