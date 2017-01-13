Yeni başlangıç için hazırlar

Sezonun ilk yarısını büyük hayal kırıklıkları ile geride bırakan Trabzonspor, Bursaspor maçıyla başlayacağı sezonun ikinci yarısında yeni bir sayfa açmak istiyor. Belek kampı boyunca oyuncuların moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapan Ersun Yanal da ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "İlk yarıdaki kırılganlığı ortadan kaldırmak için çalıştık" dedi.