Yalovalı baskeçiler şehitleri unutmadı

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Yalova Group Belediyesporlu oyuncular, Bandırma Kırmızı maçındaki galibiyet primlerini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ne bağışladı. Dernek Başkanı Ürkmez bu destekten dolayı teşekkür etti. TBL ekibi daha öncede Bandırma Kırmızı maçında elde edilen seyirci gelirini şehit ailelerine vermişti.