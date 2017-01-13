Ve Ersan Beşiktaş’ta

Ersan Gülüm, 1 yıllık ayrılığın ardından Beşiktaş'a döndü. Siyah- Beyazlı kulüp, 29 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Tam bir yıl önce Çin'in Hebei China Fortune takımına 7 milyon Euro bedelle transfer olan Ersan, yeniden Beşiktaş formasın giyecek. Beşiktaş, 29 yaşındaki stoperi 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a dönecek olan Ersan, resmi sözleşmeye imza atacak. 1 yıl forma giydiği Hebei China Fortune'da 24 maça çıkan Ersan Gülüm, 2 gol kaydetmişti. Beşiktaş bu transferle savunma hattını güçlendirmişmiş oldu. Ersan Gülüm bir süredir geri dönmek istediğini kulübe iletiyordu.



ERSAN'IN EŞİ ÇİN'E ALIŞMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Ersan Gülüm'ün geri dönüş sebeplerinden biri olarak da eşinin Çin'e uyum sağlamakta zorlanması oldu. Ersan çeşitli kereler bu durumu ifade etmişti. Bu arada Ersan için Beşiktaş'ın Çin kulübü Hebei China Fortune'a ne kadar kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonunun olup olmayacağı ise kulüp tarafından açıklanmadı. Ayrıntıların bugün açıklanması bekleniyor.